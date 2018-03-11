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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Саратовской области, который собиралась устроить законспирированная террористическая ячейка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Уточняется, что силовики днем в воскресенье, 11 марта, пытались задержать машину с преступниками, однако те оказали вооруженное сопротивление. В ходе завязавшегося боя террористы получили ранения, несовместимые с жизнью.
На месте ЧП сотрудники органов безопасности нашли пистолеты ТТ и ПМ, самодельные ручную гранату и бомбу мощностью порядка трех килограммов тротила.
УФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту подготовки теракта. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
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До 18-го еще несколько подобных случаев опубликуют.