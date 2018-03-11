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В России хотят отменить госпошлину за регистрацию компании или ИП. Соответствующие поправки в НК РФ подготовило министерство финансов. Об этом пишет портал "Главбух" со ссылкой на единый портал нормативных правовых актов.

Согласно новым правила, госпошлину не придется платить, если документы на регистрацию были предоставлены в электронном виде.

Подчеркивается, что при личном обращении в налоговую платить пошлину придется. Размер ее на данный момент за регистрацию компании составляет 4 тысячи рублей, а индивидуального предпринимателя — 800 рублей.

Отмечается, что поправки должны вступить в силу с 1 января следующего года.