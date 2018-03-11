Фото: start-pix.com

Постоянные уведомления и предупреждения от смартфонов негативно влияют на мозг. Такая заявление сделал врач-эндокринолог Роберт Ластиг, передает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Отмечается, что современные люди привыкли к тому, что их все время отвлекают уведомления в смартфонах. Ластиг заявил, что фактически мы приучаем мозг быть в состоянии постоянного напряжения и страха из-за ожидания. Так, согласно результатам исследований, 86% жителей США постоянно проверяют почту и аккаунты в соцсетях, что вызывает у них стресс.

По словам ученого, это приводит к тому ,что префронтальная кора мозга, которая ответственна за многие важные когнитивные функции, "расстраивается" и почти перестает работать.

"В конце концов, вы просто начинаете делать глупости", — отметил Ластиг.

Проблема также заключается в том, что мозг 97,5% людей в любой момент времени может концентрироваться лишь на одной задаче. Это значит, что каждый раз, когда на смартфон приходит уведомление, человеку приходится "переключаться". При этом выделяется гормон стресса — кортизол, а также дофамин, вызывающий чувство удовольствия.

В результате стресс, который люди испытывают, пытаясь выполнять одновременно ряд задач, одновременно ухудшает наше состояние и при этом заставляет хотеть отвлечься еще раз из-за влияния дофамина.

Ластиг отметил, что смартфоны не являются злом, но когда они раз за разом переключают наше внимание на себя, это становится проблемой. По его мнению, бороться с этим можно, вытеснив зависимость от смартфонов за границы "социально приемлемого поведения" — как, например, курение в помещении.

"Надеюсь, когда-нибудь мы придем к тому, что вы не сможете постоянно доставать телефон при людях", — добавил специалист.