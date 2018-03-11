Фото: riafan.ru

Глава российского государства Владимир Путин отметил, что время от времени получает от канцлера ФРГ Ангелы Меркель несколько бутылок немецкого пива. Об это пишет RT, ссылаясь на интервью президента для фильма Андрея Кондрашова "Путин".

"Мне Ангела время от времени [передаёт] несколько бутылочек Радебергского пива", — цитирует издание слова главы государства.

На уточняющий вопрос, имеет ли Путин в виду немецкого канцлера, президент ответил утвердительно.