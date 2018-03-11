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Полицейские Шебалинского района возбудили дело по факту кражи скота с причинением значительного ущерба гражданину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Отмечается, что преступление было совершено еще в июле прошлого года. В полицию обратился местный житель, сообщивший, что в урочище "Нижний Кумалыр", которое находится в пяти километрах от села Кумалыр, неизвестные со свободного выпаса похитили его лошадь. По словам заявителя, ущерб, причиненный злоумышленниками, составил 80 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность 21-летнего местного жителя к краже. Подчеркивается, что молодой ранее уже совершал преступления.

Подозреваемого доставили в отделение полиции, где он признался в содеянном. Полицейским он рассказал, что продал похищенную лошадь скупщикам скота. Вырученные деньги молодой человек потратил на свои нужды.

В сообщении сказано, что по факту кражи стражи порядка возбудили уголовное дело.