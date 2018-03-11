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Российский лидер Владимир Путин рассказал, как за час до открытия Олимпийских игр в Сочи ему сообщили о захвате турецкого самолета, который требовали посадить в столице зимней Олимпиады. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью лидера страны в фильме Андрея Кондрашова "Путин".

"Это такая очень чувствительная страничка истории Олимпиады. Мы не случайно об этом не говорим", — отметил глава государства.

Путин рассказал, что 7 февраля 2014 года он получил тревожный звонок от ответственных за безопасность во время поездки на стадион "Фишт" с руководителями МОК. Президент отметил, что звонившим являлся один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпиады. "Докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи", — рассказал глава государства.

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, интервью с которым также присутствует в картине, пилоты лайнера турецкой компании Pegasus успели сообщить, что у одного из пассажиров бомба и он требует направляться в Сочи. В воздух была поднята боевая авиация.

"Я спросил: что вы предлагаете? И ответ ожидаемый: в соответствии с планом, предусмотренным в случае подобного развития ситуации, <…> — сбить", — продолжил Путин.

"Я им сказал: действуйте в соответствии с планом. На вопрос тех, кто ехал в автобусе, все ли в порядке, я сказал: да, все хорошо. Мы доехали до стадиона, вошли на стадион", — добавил президент.

Путин отметил, что до полного выяснения деталей произошедшего ни о чем не рассказывал гостям, а спустя несколько минут ему вновь позвонил тот же самый руководитель штаба по линии безопасности. Он отметил, что инцидент с лайнером был пьяной выходкой, в результате самолет направляется дальше в Турцию и скоро сядет в Стамбуле.

В ответ на вопрос ведущего, что Путин чувствовал между двумя звонками, президент сказал: "Мне кажется, лучше об этом не говорить".