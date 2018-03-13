Как проголосовать на выборах президента 18 марта: инфографика

Менее чем через неделю страна будет выбирать президента. Рассказываем, как получить бюллетень, по каким документам, как его правильно заполнить и имеет ли кто-то право видеть, за кого вы голосуете.
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Выборы 2018
Менее чем через неделю страна будет выбирать президента. Рассказываем, как получить бюллетень, по каким документам, как его правильно заполнить и имеет ли кто-то право видеть, за кого вы голосуете.
Нажмите на картинку для ее увеличения.
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Комментарии
Я таки не на что не намекаю, но в "правильном" бюллетене и галочка стоит на "правильном" месте