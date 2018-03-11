Новый вред от просмотра телевизора установили специалисты из французского Международного агентства по исследованию рака (IARC) . Они проанализировали данные 430 тысяч мужчин и женщин. И вот результат: если мужчины будут смотреть телевизор больше четырех часов в день, то риск развития рака кишечника повышается для них на 35%, сообщает ежедневное британское издание Independent.

По словам доктора Нила Мерфи, просмотр телевизора может провоцировать курение, употребление алкоголя, а также увеличить количество употребления пищи при малоподвижном образе жизни, что и провоцирует развитие рака кишечника.

"Например, избыточный жир может иметь влияние на уровень гормонов и других химических веществ, воздействующих на рост клеток, и тем самым спровоцировать онкологию", – считает доктор.

Так что, умеренность в еде, отказ от вредных привычек и активный образ жизни помогут снизить риск заболевания коварным недугом.