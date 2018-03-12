12 марта на дорогах Алтайского края будет скользко. Синоптики предупреждают о сильной гололедице, так что водителям следует проявлять повышенную осторожность. В юго-восточных районах региона пройдет снег. Температура воздуха будет колебаться от -8 до -13 градусов. В предгорьях от -3 до -8 градусов. Ветер северный, 3-8 метров в секунду с усилением в южных районах до 13 метров в секунду.

В Барнауле в понедельник осадков не ожидается. Однако на дорогах также сильная гололедица. В утренние часы возможна изморозь.Днем столбики термометров покажут от -8 до -10 градусов. Ветер северный, 3-8 метров в секунду.