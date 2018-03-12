Серьезные пробки образовались на дорогах Барнаула утром в понедельник, 12 марта. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас на дорогах краевой столицы семибалльные заторы.

Стоят Змеиногорский тракт и улица Кутузова (скорость движения 15 и семь километров в час). Сложная дорожная ситуация на проспекте Красноармейском, улице Советской Армии, проспекте Строителей (скорость движения от пяти до 10 километров в час).

Стоит Павловский тракт в сторону центра (пять километров в час). Небольшой затор из-за аварии на улице Власихинской. Также стоит в сторону центра проспект Ленина (скорость движения семь километров в час).