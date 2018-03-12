Президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь больше никогда не станут частью Украины. Такое заявление глава российского государства сделал в фильме "Путин", который выложили в соцсетях.
"Вы что, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — приводит РИА "Новости" слова Владимира Путина.
Отметим, что президент ранее объяснил, почему принял решение о присоединении полуострова. "Когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо сложнее", — отметил он.
Напомним, Крым стал частью России четыре года назад.
Комментарии
ну почему же, жесткие санкции в отношении его дружков воров что бы от них шарахались как от прокаженных, арест их имущества за рубежом и он быстро запоет по другому
А Курилы Японии, а Дальний Восток Китаю? И не отдать, а сдать в долгосрочную аренду?
хочу в отпуск. в крым...
ну езжайте, езжайте потом плеваться будете. цены конские и никакого сервиса. в 2015 был больше не поеду, лучше уж в грецию
12.03.2018 08:54
- гость -
Ага, текст песни начинай писать!
Фантазёр....
Римская Империя пала. СССР развалился. А Крым ложится к более сильному
12.03.2018 10:26
- гость -
Крым - он...
12.03.2018 09:33
гостю 9:03
да нет.. я в прошлом году была. всё очень понравилось. и цены ни капельки не конские
КРЫМНАШ#
Пусть америкосы чешут мимо....