Фото: avito.ru
Житель Барнаула продает подлинный, по его словам, бюст Дзержинского весом 30 кг. Данное объявление размещено на avito.ru.
Размеры бюста 80*50 см. Автор объявления подчеркивает, что состояние у товара идеальное. Бюст, "как живой".
"Он и его собратья во времена СССР стояли в фойе и в "красных уголках" отделов КГБ",-сказано в тексте объявления.
Феликс Дзержинский — российский революционер польского происхождения, советский политический деятель, глава ряда наркоматов, основатель и глава ВЧК. Член ЦК КПСС (1917—1926). Секретарь ЦК РСДРП(б) (1917), член Оргбюро ЦК РКП (1919—1920, 1921—1924), кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП (1921, 1924—1926). Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (1924—1926). Главный редактор журнала "Красный террор".
Комментарии
Как же этот бюст попал из КГБ (ФСБ) в руки частного торговца.... Эти люди с большим трепетом относятся к своему наследию и когда встал вопрос ,куда деть бюст Дзержинского от здания краевого УВД на пр-те Ленина 74, комитетчики немедленного его забрали и теперь этот бюст стоит у главного входа УФСБ на пр-те Ленина 30.
а что значит подлинный бюст Дзержинского?
12.03.2018 11:00
- гость - Видимо имеется ввиду , что кондовый времен СССР , а не новодел теперешних времен.
А что значит "как живой"?
Негром был?