Уже через два-три года в аптеках должно появится лекарство от старости. Об этом заявил директор НИИ Митоинженерии МГУ Максим Скулачев в интервью RT.
Речь идёт о разработанном в МГУ растворе SkQ1. Препарат разработали несколько лет назад. В настоящий момент он проходит клинические испытания.
"Возможно, это и есть то самое лекарство от старости. В аптеках оно появится через два-три года. Сейчас мы завершили первую фазу испытаний на здоровых добровольцах, но нужны дополнительные исследования. Сначала мы испытаем препарат на пожилых людях, а потом будем опускать возрастную планку", — заявил Скулачев в беседе с изданием.
Эксперт также отметил, что у лекарства пока не наблюдается каких-либо побочных эффектов. Более того, через сутки он полностью выводится из организма.
По словам ученого приём препарата можно прекратить в любой момент без последствий. Но для достижения требуемого эффекта лекарство придется пить постоянно. "Необходимо, чтобы вещество всегда было в митохондриях", — подчеркнул биолог.
Что касается стоимости лекарства от старости, то Скулачев заявил, что цена будет разумной и купить препарат сможет каждый желающий.
Комментарии
а зачем? что бы продолжить жить на нищенскую пенсию?
12.03.2018 09:10
- гость -
Не хочешь жить сам - не живи, а за других не говори.
2.03.2018 09:10
- гость -
С таким отношением к жизни тебе не зачем. Если это правда, чего плохого в том, что дольше люди будут оставаться молодыми и работоспособными. И на пенсии можно в таком случае подрабатывать.
А что делать тем кто уже умер?
2 09:14
на сколько заработал - на столько и живешь
12.03.2018 09:10
- гость -
Лично я давно не получаю зарплаты от работодателя, поскольку плачу ее себе сам. И пенсию буду платить сам себе, занимаясь бизнесом до самой смерти. И да, хочу жить подольше, поэтому сейчас, пока все на работе, пошел в тренажерку. А ты можешь продолжать ныть на Амике в рабочее время.
12.03.2018 09:32
- гость -
Каждый человек сам творит свою судьбу. Нужно стремиться к чему-то в жизни, а не ждать подачек и не гундеть.
12.03.2018 09:35
- гость -
когда человеку хочется похвастать на амике своими успехами,
это говорит о том что не все у него так уж хорошо
12.03.2018 10:16
- гость -
Самоуспокаивайтесь дальше))))
А кто хвастает? Человек сказал, что пошёл в тренажёрку. Всё.
Очень похоже на мультики про наши военные ноу-хау(((А именно- бред сивой кобылы!
Непонятна формулировка "лекарство от старости", это имеется ввиду внешняя оболочка?
Или все таки комплекс поддержание организма. Внутренняя составляющая тоже как бы имеет важную роль.
Ну а так то старость - это состояние души!
Е +100000