Медицинский туризм — перспективное направление для Алтайского края. Об этом заявили эксперты на международной туристической выставке "Интурмаркете -2018".

Впервые в рамках работы выставки барнаульские клиники представили потенциал медицинского туризма краевой столицы.

По словам представителя медучреждений, туристы, которые отдыхают в нашем регионе, могут совместить отдых в Алтайском крае с лечением, получением косметологических услуг, а также услуг пластической хирургии и реабилитации.

"Для прохождения процедур в клиниках региона к нам уже сегодня приезжают из европейской часть России, жители Германии, Казахстана. География достаточно обширная. Людей привлекает соотношение цены и качества", — рассказала президент алтайской региональной ассоциации туризма Елена Красулина.

Красулина также заявила, что медицинские учреждения края сегодня предлагают ряд интересных программ, связанных, в том числе, с пластической хирургией. Важно, что стоимость на этот вид услуг дешевле примерно в три раза, чем в клиниках за границей. А по качеству ничем не уступают, — добавила эксперт.

"Относительно невысокая цена способствует привлечению клиентов. Сегодня меняются интересы потребителей турпродукта. Люди хотят не только поехать в горы или отдохнуть в санатории, а максимально за одну поездку использовать все возможности: отдохнуть, пройти лечение. Думаю, у медицинского туризма в крае хорошие перспективы", — резюмировала президент АРАТ.