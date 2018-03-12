Итальянские ученые пришли к выводу, что в основном люди становятся успешными по воле случая. По мнению ученых, самые успешные люди в большинстве случаев не талантливее, умнее и работоспособнее остальных. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на портал Science Alert.

Исследователи создали детальную компьютерную симуляцию жизни на основе реальной модели распределения богатства в мире. В ней 10% мирового населения принадлежит 85% всех благ, но талант, интеллект и работоспособность в целом распределены равномерно между всеми людьми.

Сначала компьютер создал тысячу человек, у которых был средний уровень одаренности с небольшим стандартным отклонением. Таким образом, ни один из агентов в модели не был умнее и трудолюбивее остальных. Благ у них также было поровну.

После этого в модель внесли случайные события, которыми виртуальные участники могли воспользоваться, чтобы повысить свое благосостояние, если им повезет. Оказалось, что 20% агентов завладели 80% богатств. Симуляцию повторили несколько раз, чтобы удостовериться в точности результатов.

Таким образом, ученые подчеркивают, что успешными оказались только 20% участников со средними способностями. В то же время им несказанно везло в виртуальной жизни, тогда как в самом низу оказались те, кому совсем не сопутствовала удача.



