Итальянские ученые пришли к выводу, что в основном люди становятся успешными по воле случая. По мнению ученых, самые успешные люди в большинстве случаев не талантливее, умнее и работоспособнее остальных. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на портал Science Alert.
Исследователи создали детальную компьютерную симуляцию жизни на основе реальной модели распределения богатства в мире. В ней 10% мирового населения принадлежит 85% всех благ, но талант, интеллект и работоспособность в целом распределены равномерно между всеми людьми.
Сначала компьютер создал тысячу человек, у которых был средний уровень одаренности с небольшим стандартным отклонением. Таким образом, ни один из агентов в модели не был умнее и трудолюбивее остальных. Благ у них также было поровну.
После этого в модель внесли случайные события, которыми виртуальные участники могли воспользоваться, чтобы повысить свое благосостояние, если им повезет. Оказалось, что 20% агентов завладели 80% богатств. Симуляцию повторили несколько раз, чтобы удостовериться в точности результатов.
Таким образом, ученые подчеркивают, что успешными оказались только 20% участников со средними способностями. В то же время им несказанно везло в виртуальной жизни, тогда как в самом низу оказались те, кому совсем не сопутствовала удача.
Комментарии
Воровка васильева, родственница медведева, успешная? Когда лужков был мэром Москвы, самой богатой стала его жена...Наверное, тоже успешная... Тот, кто к бюджету присосался, тот в России и успешен...
Очень верно.
что бы в россии стать успешным надо забить на совесть
честным трудом в России богатым не стать
Лажа. Прежде всего нужны мозги и прямые руки.
Будешь востребован, будешь успешным.
Везение - вторичный фактор.
"Ученые" какой алгоритм придумают, так комп и нарисует.
Я на защите диплома запустил симуляцию одного технологического процесса, под него, типа, был разработан математический аппарат, так профессора охали и восхищались, прога рисовала анимацию техпроцесса, графики и гистограммы с параметрами в динамике. И забыл отключить. Через минут 10 программа показывала уже такие идеальные результаты работы аппарата, которых не может быть в принципе. Я отключил программу, а профессора не заметили такой прокол. Так-то и про меня можно было написать что "ученый доказал что абсолютный идеал достижим"
Им по воле случая повезло присосаться к бюджету.
Учёные не добавили, что эти случаи почему-то бывают с наглыми, беспринципными, жёсткими и безжалостными людьми, им не известно слово совесть. И эти люди обыкновенные ворюги.
Успешными становятся только те, у кого подвешен язык, "балаболы" мягко говоря. Они могут быть тупыми как пробка, но задавливать любого количеством пустых слов.
"Сначала компьютер создал тысячу человек, у которых был средний уровень одаренности с небольшим стандартным отклонением. Таким образом, ни один из агентов в модели не был умнее и трудолюбивее остальных"
Так они изначально не заложили влияние одаренности. Вся тысяча была одинаковыми. И что она доказали? Ровным счетом ничего. Желтизна и тупизна.
Не верю.
Если лежать на диване и ничего не делать - не будет никакого успеха
Проверено неоднократно.
"Кто рано встает, тому Бог дает"
или восточный вариант
"Бог дает тому, у кого спина соленая [от работы]"
А остальное нытье, это отмазки лентяев, типа им не повезло.
Жена безработная дома сидит "Дом-2" смотрит постоянно и жалуется что мне повезло, я работаю, а ей не везет. Так я, простите, без выходных пашу по 10-14 часов в день, мозги морщу, сам разбираюсь в новом, внедряю, других учу, делаю в три раза больше чем коллеги, а она говорит "тебе повезло".
Все домой уходят с работы, я задерживаюсь, ибо работы вал (а совершенству нет предела), на три года вперед планы, а она говорит, "ты домой в семью не хочешь".
Правильно она говорит-в семью ты не хочешь.
Успех - от слова успеть.
И случай - не закономерность.
Успевают умные и работоспособные, ленивый точно не в теме!
12.03.2018 10:19
- гость -
хм... а сама почему не работает?