Сотрудники правоохранительных органов Барнаула задержали 35-летнего водителя такси, которого подозревают в краже телефона и портмоне у пассажира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, в феврале пьяный барнаулец на такси возвращался домой. Спустя какое-то время он обнаружил, что у него исчезли мобильный телефон и портмоне.

Полиция задержала таксиста. Похищенное имущество находилось при нем. Свою вину он отрицать не стал. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража".