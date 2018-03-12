Фото: ХК "Алтай"

Хоккейный клуб "Алтай" проиграл во втором матче плей-офф первенства ВХЛ лидеру сезоан "Ростову" — 2-3. Первый матч барнаульцы неожиданно выиграли — 1-3. Действующий чемпион и первый номер посева плей-офф уступил команде, занявшей восьмое место.

В первом периоде хозяева имели двукратное преимущество по броскам, но сумели отличиться лишь однажды. В начале второй двадцатиминутки барнаульцы выравняли игру и сравняли счёт в матче. Затем "Алтай" получил четыре удаления, из которых "Ростов" сумел реализовать два. В третьем периоде гости сократили своё отставание – 2:3. На последней минуте основного времени "Алтай" заменил вратаря на шестого полевого игрока, но перевести игру в овертайм гости не сумели.

Счет в серии теперь 1-1, и команды сразятся в Барнауле 14 и 15 марта.

В других сериях саранская "Мордовия" обыграла саратовский "Кристалл" — 3-1 — и повела в серии — 2-0, ХК "Тамбов" взял верх над курганским "Юниором" — 5-1 — и также ведет 2-0 в серии, а "Челны" сравняли счет в серии с "Чебоксарами", победив, — 4-3.