Президент России Владимир Путин объяснил, почему в августе 2000 года произошла катастрофа с подводной лодкой "Курск". Об этом пишет РИА "Новости".

В интервью для фильма "Путин", глава российского государства подчеркнул, что 18 лет назад состояние армии было неудовлетворительным.

"После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это все не могло армию не коснуться", — отметил он.

Президент сказал, что, когда произошла трагедия с Курском, он только приступил к исполнению своих обязанностей после выборов и даже не знал, что в Баренцевом море проводятся какие-то серьезные военные учения.

"Министр обороны позвонил, сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу. Было непонятно, что там происходит что-то трагическое, потом, конечно, всё это развернулось в полном объёме и в полный рост", — отметил Путин.

Также Владмир Путин назвал причину произошедшего: в торпедном отсеке произошел взрыв, пожар, детонация боезапаса, практически лопнул корпус подлодки.

Напомним, российский атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений СФ. На борту находились 118 членов экипажа. Все они погибли. 26 августа президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами членов экипажа атомной подводной лодки "Курск" (посмертно). Звание Героя Российской Федерации присвоено капитану 1-го ранга Геннадию Лячину (посмертно). Остальные члены экипажа награждены "Орденом Мужества". В этот же день Путин подписал Указ "Об увековечении памяти экипажа атомного подводного крейсера "Курск".