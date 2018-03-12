Президент России Владимир Путин объяснил, почему в августе 2000 года произошла катастрофа с подводной лодкой "Курск". Об этом пишет РИА "Новости".
В интервью для фильма "Путин", глава российского государства подчеркнул, что 18 лет назад состояние армии было неудовлетворительным.
"После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это все не могло армию не коснуться", — отметил он.
Президент сказал, что, когда произошла трагедия с Курском, он только приступил к исполнению своих обязанностей после выборов и даже не знал, что в Баренцевом море проводятся какие-то серьезные военные учения.
"Министр обороны позвонил, сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу. Было непонятно, что там происходит что-то трагическое, потом, конечно, всё это развернулось в полном объёме и в полный рост", — отметил Путин.
Также Владмир Путин назвал причину произошедшего: в торпедном отсеке произошел взрыв, пожар, детонация боезапаса, практически лопнул корпус подлодки.
Напомним, российский атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений СФ. На борту находились 118 членов экипажа. Все они погибли. 26 августа президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами членов экипажа атомной подводной лодки "Курск" (посмертно). Звание Героя Российской Федерации присвоено капитану 1-го ранга Геннадию Лячину (посмертно). Остальные члены экипажа награждены "Орденом Мужества". В этот же день Путин подписал Указ "Об увековечении памяти экипажа атомного подводного крейсера "Курск".
Комментарии
а сейчас оно лучше??? несколько частей сделали образцово-показательных и на этом все закончилось
Зато самолёты падают с десятками человек, особенно последние лет 8.
Так. И кто же отвечает за развал армии в 90-е? Хотелось бы услышать версию.
"После о случившемся долго будут врать....."
Короче так и не нашёл смелости сознаться и объявить ,что это был конфликт с американской лодкой "Мемфис". Замяли,простили долги,ну а что народу то врать 17 лет?
Поражаюсь, сколько "истинных знатоков" на Амике. Что ж до сих пор не в президентском кресле? Ну или, на худой конец, в кресле министра обороны? Полагаю, с дивана проще перлы сочинять, чем реально решать ТАКИЕ вещи.