"Геолокация": ТЦ "Геомаркет" объявляет большой розыгрыш призов

Роскошный комплект мебели в спальню, шустрый робот-пылесос, компактную стиральную машинку и другие дорогие подарки – все это ТЦ "ГЕОмаркет" подарит своим посетителям. В розыгрыше призов "Геолокация" наиболее удачливые покупатели смогут выиграть сразу два или даже три приза.

Акция "Геолокация" стартовала 7 марта. Чтобы поучаствовать в розыгрыше достаточно в любом отделе ТЦ "ГЕОмаркет" купить товар на сумму от 1 тыс. рублей. Далее продавец выдаст вам купон, который следует заполнить и сбросить в прозрачный ящик в холле на первом этаже у главного входа.

В течение трех месяцев ТЦ "ГЕОмаркет" проведет сразу три розыгрыша.

Уже 14 апреля в детском клубе "Игрополис" (третий этаж ТЦ) организаторы определят обладателя эргономичного дивана известного бренда Lotus. 26 мая на той же площадке назовут владельца технологичного робота-пылесоса UNIT. 30 июня состоится финальный, масштабный розыгрыш. В этот день "ГЕОмаркет" в честь Дня молодежи организует праздничную программу под открытым небом на площадке у ТЦ.

Среди участников "Геолокации" разыграют:

телевизор Samsung;

узкую стиральная машинка LG;

пароочиститель Karcher;

увлажнитель воздуха Supra;

планшет Prestigio Grace;

и суперприз: комплект для спальни Este фабрики "Дятьково". Это кровать, две тумбочки и комод премиального класса.

Один купон может участвовать во всех розыгрышах. Чем раньше вы станете участником "Геолокации", тем больше у вас шансов на выигрыш.

ТЦ "ГЕОмаркет" на проспекте Ленина, 154а — это три этажа мягкой и корпусной мебели местных и известных федеральных брендов в диапазоне от эконом- до премиум-класса. Большой выбор, удобное расположение, вместительные парковки и 12-летний опыт работы делают "ГЕОмаркет" одной из лучших мебельных площадок в Барнауле. С 2016 года здесь работает детское кафе и клуб "Игрополис" — более 1000 кв. метров развлечений для детей.

Организатор розыгрыша: ИП Ромакер Сергей Александрович. Даты проведения: с 7 марта по 30 июня 2018 года. Возрастные ограничения:18+. Подробнее об условиях розыгрыша, дате и месте получения призов и другую информацию уточняйте в администрации ТЦ "ГЕОмаркет" по телефонам 8-923-712-7370 и 500-350.