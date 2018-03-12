Певица Юлия Самойлова презентовала композицию с которой она отправится в Лиссабон, где в мае 2018-го пройдет очередной конкурс "Евровидение". Песня I Won't Break прозвучала в эфире итоговой программы "Время" на Первом канале.

Авторами песни I Won’t Break ("Я не сломаюсь") стал интернациональный коллектив авторов в лице Нэтта Нимроди, Арье Бурштейн и Леонид Гуткин — экс-басист группы "Автограф", до этого работавший с Диной Гариповой, занявшей 5 место на "Евровидении-2013".

"Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", — призналась "КП" Юлия Самойлова.

В прошлом году певица также должна была отправиться на конкурс и исполнить там балладу Flame Is Burning. Но девушку так и не пустили в Киев, но украинские власти запретили ей въезжать на территорию Украины. В итоге Россия бойкотировала шоу.