Экс-футболист Владимир Герасимов, который ранее выступал в низших лигах российского чемпионата, погиб в результате ДТП в Китае. Об этом пишет "РБК".

Как сообщает издание, авария случилась в ночь на 9 марта. Известно, что россиянин ехал на скутере и попал под автомобиль. Водитель, совершивший наезд, с места происшествия скрылся.

Два часа 28-летний Владимир Герасимов был еще жив. Но помощь ему никто не оказал. Сейчас семья Герасимова собирает средства на транспортировку тела в Россию.

За свою карьеру бывший футболист выступал за "Калугу", "Волчанин-Ратмир", "Нику" , "Спартак-Авто", "Столицу", "Металлург" (Выкса) и "Металлург" (Королев).

