Концерт певца Виталия Гасаева пройдет в 16 марта в барнаульском концертном зале "Сибирь" (проспект Ленина, 7). Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Бывший вокалист городской рок-группы "Веселый Роджер" и участник команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта" представит песни разных стилей: от Владимира Высоцкого, советской классики и фронтовых песен до рока и юмора. Отметим, что в Алтайском государственном театре музыкальной комедии Виталий Гасаев исполнял роль Иуды в рок-опере "Иисус Христос — Суперзвезда".

Концерт начнется в 19.00.