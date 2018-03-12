Минимум пять операций по пересадке сердца планируют провести врачи в Алтайском крае в этом году. Об этом сообщают официальный "Вести".

Как сообщалось ранее, первую в регионе подобную операцию провели 46-летнему жителю Алейска Виталию Провоторову. Операцию проводила бригада из 20 специалистов — кардиохирургов и анестезиологов. Пересадка прошла под руководством заведующего отделением кардиохирургии Краевой клинической больницы Дмитрия Александровича Ананьева.

Все врачи до этого прошли стажировку в ведущих кардиологических клиниках. Пациента перевели на искусственное кровообращение.