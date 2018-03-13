На выставке можно за короткое время ознакомиться с большим количеством демонстрируемого в действии оборудования для металлообработки и сварки и выбрать оборудование для решения производственных задач.

Свою продукцию на крупнейшей в Сибири выставке станков и оборудования для металлообработки и сварки представят более 70 компаний, среди которых ключевые игроки рынка из России, Китая, Белоруссии и Японии.

Станки и оборудование для металлообработки представят: "Абамет", "Ай Машин Технолоджи", "Альфлет Инжиниринг АГ", "АТМ Групп", "Бодор", "Вебер Комеханикс", "Завод механических прессов", "КР Пром", "Пегас ИПЦ", "Пром-Ойл", "Пумори-инжиниринг инвест", "Роланд ДГ Рус", "Станкозавод", "Точные машины", "Тул Трэйд", "Финвал", "Хайденхайн", "Ямазаки Мазак".

Инструмент для металлообрабатывающего оборудования можно будет найти на стендах: "Алтервиа", "ВСМ. Ферайнигте Шмиргель-унд Маш инен-Фабрикен Акциенгезельшафт", "Гюринг", "СибИнструмент", "СК ИНСТРУМЕНТ", "Техно-Тулз".

Сварочное оборудование и материалы представят: "Автокат-Рус", "Бартони", "ДонРан", "Евротек", "ИТС-Сибирь", "Контур-97", "Промресурсы", "Сварог", "Спикомэнерго", "Торус", "Центр Сварки".

Подробнее об участниках и продукции

28 марта состоится международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы в машиностроении".

На выставке будет проходить розыгрыш сварочных масок хамелеон Aurora Russian Style от ГК "Аврора".

Для специалистов производственных предприятий из Барнаула, Кемерово и Новокузнецка, заинтересованных в закупке станков и оборудования, организован бесплатный трансфер на выставку в рамках программы "Профессиональный гость".

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Организатор: "ITE Сибирь"

Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"

Новосибирск, ул. Станционная, 104

Тел. +7 (383) 363-00-63

www.mashex-siberia.ru