Власти города Бийска задумались о создании единого парковочного пространства для автомобилей. На сайте наукограда опубликована программа развития транспортной инфраструктуры Бийска на 2018-2028 годы.
"Сеть улиц, дорог, площадей и пешеходных пространств должна проектироваться как единая общегородская система, в которой четко разграничены функции ее составляющих. Улично-дорожную сеть увязывают с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территорией, обеспечивая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети", — говорится в документе.
Создание платных парковок, по задумке администрации наукограда, станет эффективным способом решения проблемы городских пробок из-за снижения транспортных потоков. Система единого городского парковочного пространства позволяет эффективно управлять транспортными потоками и приносить прибыль в муниципальные бюджеты.
В мэрии Бийска уверены, что определенная нормативно-правовая база на федеральном уровне уже сложилась. Она включает базовые правила создании парковочных пространств, единую методику определения размера платы; политику в отношении парковочных льгот; минимальный необходимый набор способов внесения платы и прочее. В Бийске также собираются определить правила использования парковочных зон.
Отметим, что в Барнауле в данный момент действует одна платная парковка рядом с ЖД вокзалом в центре города. Площадь парковки составляет 15 тысяч 872 квадратных метров. Из автоматизированного оборудования на парковке есть шлагбаум, терминал оплаты для наличного и безналичного расчета, въездные и выездные стойки, рассчитанные как на леворульный, так и на праворульный автотранспорт.
При этом стоимость парковки составляет 50 рублей. При этом власти Барнаула утверждают, что в ближайшее время другой платной стоянки не будет открыто в городе.
Комментарии
Пробки в Бийске? Да ладно! Просто скрыть способ от'ема бабла за словесным поносом...
Бесплатных парковок быть вообще не должно, кроме как для тех, кому позволяют владельцы парковки. Парковка во дворах, на дорогах, на почве должна быть запрещена.
12.03.2018 11:43
- гость -
На чем ездишь?
Подозреваю, на автобусе
Стоянка на вокзале никаким боком к парковочному пространству отношения не имеет. Скорее показуха, чтобы не заниматься этой проблемой. Именно потому расширение не планируется...
Делайте-делайте, я тут приехал на наш вокзал первый раз за полгода и удивился от того, что там сейчас сделали:
1. Испортили площадь вокзала лабиринтами
2. Де-факто принуждают людей ставить на платную парковку автомобили, т.к. бесплатной альтернативы нет в обозримом поле, и охранники мне не смогли подсказать, где тут(на вокзале) можно припарковать автомобиль бесплатно .
3. Выделенного "бесплатного" времени в 20 минут на парковке не хватает чтобы встретить/проводить человека на поезд/автобус или решить какие-то дела.
Площадь парковки составляет 15 тысяч 872 квадратных метров
пустует на 95-99%. а в округе все пятачки заполонили таксисты.
При этом власти Барнаула утверждают, что в ближайшее время другой платной стоянки не будет открыто в городе.
правильно с этой выхлопа нет, так что и новых дурачков пока тоже не будет.
12.03.2018 12:12
- гость -
На чем ездишь?
Подозреваю, на автобусе
Судя по всему ты искренне считаешь, что меня подколол, так как в твоём понимании владение драндулетом - признак успеха, а перемещение не ОТ - признак ущербности. Ок, не буду тебя разубеждать, раз у тебя есть драндулет, а может быть даже кожанка и мобильник - о, да ты крут, жизнь удалась, тебе все завидуют.
очевидно бюджет голый все продано вот и придумывают да и на верх отчитаться вроде бы тоже работаем Точечная застройка увеличение этажности а дорожная сеть внутри дворов как и было когда на дом был 1 авто Автостоянки убрали дороги по ширине тротуара понавешали знаки по запрету на стоянку где надо и нет Куда податься- одни ограничения Может нужно начинать думать чтобы людям было лучше Кто все это проектировал к ответу Мест не освоенных много
а дорожная сеть внутри дворов как и было когда на дом был 1 авто
А сколько надо? Подъехал - разгрузился - уехал. Подъехала скорая, полечила больного, уехала. Хочется свое место? Никто не запрещает жить в своём доме.
12.03.2018 12:42 - гость -
представляю, как завидует какой-нибудь банковский работник из Цюриха, который ездит на работу на трамвае
12.03.2018 12:49
- гость -
представляю, как завидует какой-нибудь банковский работник из Цюриха, который ездит на работу на трамвае
Во-во. У некоторых в голове такой совок, застряли ментально наверное в 60-м. Купил марк-2 или логан на барахолке, всё - пальцы веером и смотрит свысока на пешеходов, у него же иномарка, он достих.
у тебя есть драндулет, а может быть даже кожанка и мобильник - о, да ты крут, жизнь удалась, тебе все завидуют.
в 90-х застрял?
Сразу видно, что Бийск --- наукоград.
Такие обороты:
пешеходных пространств
поселениями системы расселения
единого городского парковочного пространства
Нет, чтобы просто написать: "Вводим платную парковку на площади возле вокзала."
12.03.2018 12:42
- гость -
Бгг....
Любитель штампов... Очередной додумыватель.
В силу обстоятельств обхожусь без авто уже больше года, ношу брюки и рубашку. Говорю по недорогому смартфону. Кипит .ОНО, да?