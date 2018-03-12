Власти города Бийска задумались о создании единого парковочного пространства для автомобилей. На сайте наукограда опубликована программа развития транспортной инфраструктуры Бийска на 2018-2028 годы.

"Сеть улиц, дорог, площадей и пешеходных пространств должна проектироваться как единая общегородская система, в которой четко разграничены функции ее составляющих. Улично-дорожную сеть увязывают с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территорией, обеспечивая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети", — говорится в документе.

Создание платных парковок, по задумке администрации наукограда, станет эффективным способом решения проблемы городских пробок из-за снижения транспортных потоков. Система единого городского парковочного пространства позволяет эффективно управлять транспортными потоками и приносить прибыль в муниципальные бюджеты.

В мэрии Бийска уверены, что определенная нормативно-правовая база на федеральном уровне уже сложилась. Она включает базовые правила создании парковочных пространств, единую методику определения размера платы; политику в отношении парковочных льгот; минимальный необходимый набор способов внесения платы и прочее. В Бийске также собираются определить правила использования парковочных зон.

Отметим, что в Барнауле в данный момент действует одна платная парковка рядом с ЖД вокзалом в центре города. Площадь парковки составляет 15 тысяч 872 квадратных метров. Из автоматизированного оборудования на парковке есть шлагбаум, терминал оплаты для наличного и безналичного расчета, въездные и выездные стойки, рассчитанные как на леворульный, так и на праворульный автотранспорт.

При этом стоимость парковки составляет 50 рублей. При этом власти Барнаула утверждают, что в ближайшее время другой платной стоянки не будет открыто в городе.