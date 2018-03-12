Власти города Бийска задумались о создании единого парковочного пространства для автомобилей. На сайте наукограда опубликована программа развития транспортной инфраструктуры Бийска на 2018-2028 годы.
"Сеть улиц, дорог, площадей и пешеходных пространств должна проектироваться как единая общегородская система, в которой четко разграничены функции ее составляющих. Улично-дорожную сеть увязывают с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территорией, обеспечивая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети", — говорится в документе.
Создание платных парковок, по задумке администрации наукограда, станет эффективным способом решения проблемы городских пробок из-за снижения транспортных потоков. Система единого городского парковочного пространства позволяет эффективно управлять транспортными потоками и приносить прибыль в муниципальные бюджеты.
В мэрии Бийска уверены, что определенная нормативно-правовая база на федеральном уровне уже сложилась. Она включает базовые правила создании парковочных пространств, единую методику определения размера платы; политику в отношении парковочных льгот; минимальный необходимый набор способов внесения платы и прочее. В Бийске также собираются определить правила использования парковочных зон.
Отметим, что в Барнауле в данный момент действует одна платная парковка рядом с ЖД вокзалом в центре города. Площадь парковки составляет 15 тысяч 872 квадратных метров. Из автоматизированного оборудования на парковке есть шлагбаум, терминал оплаты для наличного и безналичного расчета, въездные и выездные стойки, рассчитанные как на леворульный, так и на праворульный автотранспорт.
При этом стоимость парковки составляет 50 рублей. При этом власти Барнаула утверждают, что в ближайшее время другой платной стоянки не будет открыто в городе.
Комментарии
Пробки в Бийске? Да ладно! Просто скрыть способ от'ема бабла за словесным поносом...
Бесплатных парковок быть вообще не должно, кроме как для тех, кому позволяют владельцы парковки. Парковка во дворах, на дорогах, на почве должна быть запрещена.