100 лет назад, 12 марта 1918 года, Москве был возвращен статус столицы России. До этого, с 1712 года, главным городом в стране являлся Санкт-Петербург.

Топоним "Москва" происходит от названия реки. По одной из версий, исконным значением слова было "жидкий, топкий, сырой, слякотный". Первые поселения возникли на территории Москвы еще в эпоху неолита, около 8 тысяч лет до н. э. В Царицынском парке обнаружено поселение среднего бронзового века.

С конца 1-го тысячелетия н. э. в районе современной Москвы поселились славяне: кривичи и вятичи. Именно последние составляли основную часть первоначального населения Москвы. Археологические раскопки, проведённые в районе Кремля, свидетельствуют, что в XI веке там уже существовало поселение, защищённое валом и рвом, что позволяет его отнести к городам.

Первым достоверным упоминанием Москвы считается указание Ипатьевской летописи на (4) 11 апреля 1147 года, когда ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем.

Во второй половине XIII века Москва стала центром самостоятельного удельного княжества. В XIV веке происходит дальнейшее возвышение города в качестве нового общерусского центра. В конце XV века при князе Иване III Москва становится столицей Русского государства.

Однако Петр I в 1712 году перенес столицу в Санкт-Петербург. Москва же сохранила статус "первопрестольной" столицы и была местом коронации российских императоров. Данный титул применяется для подчёркивания исторического старшинства Москвы как города, в котором впервые появился престол русского царя.

В 1918 году в Москву из Петрограда переезжает правительство большевиков и Москва становится столицей РСФСР. Постановление IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов гласило: "В условиях того кризиса, который переживает русская революция в данный момент, положение Петрограда как столицы резко изменилось. Ввиду этого съезд постановляет, что впредь, до изменения указанных условий, столица Российской Советской Социалистической Республики временно переносится из Петрограда в Москву".

Впрочем, временное как выяснилось, оказалось постоянным. Позднее, во второй половине XX века, рассматривалась возможность переноса столицы в Свердловск, но все это так и осталось на бумаге.