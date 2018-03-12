Два человека погибли, еще трое пострадали в результате крушения частного вертолета в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как сообщает издание, в Нью-Йорке рухнул частный вертолет организованный для проведения фотосъемки. Всего на борту находились шесть человек. Пилот вертолета смог выбраться самостоятельно и сейчас тоже находится в больнице.

По информации телеканала Fox News, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером.

