О том, что в краевой столице планируется создание педиатрического кластера, было сказано на коллегии регионального Министерства здравоохранения. Мероприятие прошло 6 марта на базе горбольницы №5.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил о формировании в Барнауле педиатрического кластера на базе трёх медицинских учреждений. Это Алтайская краевая клиническая детская больница, перинатальный центр Алтайского края (улица Попова, 29) и детская городская больница №2.

По словам главы региона, формирование педиатрического кластера позволит объединить мощности ведущих медицинских организаций, а также выстроить под его структуру весь комплекс лечебных, диагностических и вспомогательных ресурсов, используемых для оказания медицинской помощи детям в крае.

Кроме этого губернатор заявил, что новый центр детского здоровья будет оснащаться суперсовременным оборудованием, осуществляться внедрение на этой площадке новых технологий.

По словам медиков, создание такого кластера позволит сделать медицинскую помощь детскому населению более качественной. "В ближайших планах — создание лучших условий для лечения, а также для пребывания детей в больнице совместно с матерью", — говорит главврач Алтайской краевой клинической детской больницы Константин Смирнов.

На базе педиатрического кластера в перспективе планируется обустроить комплексный центр реабилитации и реабилитации детей-инвалидов, в том числе с поражением центральной нервной системы, нарушением слуха и другими отклонениями в состоянии здоровья, требующими ранней и комплексной реабилитации.