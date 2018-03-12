Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Мэрия Барнаула заплатит миллион рублей на снос аварийного дома по адресу Эмилии Алексеевой 31 в районе Потока. Сведение о работах опубликованы на сайте Госзакупок. Как следует из материалов дела, изначально сумма контракта начиналась с 3,5 миллионов рублей, в итоге стоимость работ упала до миллиона рублей. Подрядчик в лице ООО "Каскадстрой" обязан до 10 апреля завершить все работы. Работы начались уже на выходных после 8 марта.

Отметим, что аварийное здание располагается рядом с знаменитым домом на улице Эмилии Алексеевой, который обрушился в 2013 году. В результате ЧП жилья лишились 46 человек, 2 человека погибли. Некоторые жители были переселены в здание бывшего детского сада, другим должны были подыскать временное жилье. После трагедии власти мэрии распорядились не восстанавливать дома в данном районе города.

Отметим, что дома на улице в данной части краевой столицы были построены в начале 50-ых годов прошлого века.