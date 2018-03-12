Алтайский край и Татарстан продолжат сотрудничать в сфере туризма

О сотрудничестве договорились управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу и государственный комитет Республики Татарстан по туризму. Как пишет Алтайская правда, подписание соглашения состоялось на международной выставке "Интурмаркет" в Москве. В церемонии принял участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Юрий Захаров отметил, что взаимный интерес туристов как со стороны Татарстана, так и со стороны Алтайского края постоянно растет. Между регионами уже действует ряд соглашений. В частности, одним из результатов этого стало открытие авиарейса между Казанью и Барнаулом 7 марта.

Алтайская правда отмечает, что стенд Алтайского края посетили делегации Китайской Народной Республики, стран СНГ, Монголии, Болгарии и других.