В Алтайском крае в январе 2018 года родилось 2049 человек, скончалось — 3120. Таким образом естественная убыль населения составила 1071 человек. Это чуть меньше, чем было годом ранее.

По данным Алтайкрайстата, прирост по рождаемости (январь 2018 года к январю 2017 года) составил 40 человек, снижение смертности — 43 человека. Естественная убыль населения год назад составляла 1154 человека, сейчас населения края стало меньше на 1071 жителя.

Обращает на себя внимание, что количество заключенных браков в регионе осталось примерно на том же уровне (684 против 692), а вот количество разводов сократилось — с 802 до 731.

Больше всего в январе умерло от болезней системы кровообращения (1312 человек). От новообразований за первый месяц года скончались 467 жителей Алтайского края. В результате ДТП погибло 20 человек, от случайного отравления алкоголем — трое. При этом 60 человек свели счеты с жизнью, а 11 были убиты. Кроме того, от туберкулеза в январе 2018 года умерли 40 человек.

Напомним, в 2017 году в Алтайском крае родилось 25 525 человек, умерло — 32 963. Было зарегистрировано 15 271 брак и 10 745 разводов. Больше всего в прошлом году жители Алтайского края умирали от болезней системы кровообращения — 13 193 человека. ДТП унесли жизни 234 человек, отравление алкоголем — 139, самоубийства — 647, убийства — 216, туберкулез — 436.