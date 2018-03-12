Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, сейчас граждане России начали давать взятки, чтобы служить в российской армии по контракту. Такое заявление российский чиновник сделал в интервью для фильма "Путин".

"Сегодня у нас примерно раз в неделю возбуждаются уголовные дела по даче взятки для поступления на службу по контракту", — отметил он.

Шойгу рассказал, что это происходит из-за высокого "денежного содержания" и "потому, что после окончания достойной службы, достаточно серьезное социальное обеспечение", пишет "РБК".

В этом же фильме президент России Владимир Путин заявил, что Крым ни при каких обстоятельствах не вернется в состав Украины. А также он назвал причины катастрофы подводной лодки "Курск" в 2000 году.



