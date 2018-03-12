Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, сейчас граждане России начали давать взятки, чтобы служить в российской армии по контракту. Такое заявление российский чиновник сделал в интервью для фильма "Путин".
"Сегодня у нас примерно раз в неделю возбуждаются уголовные дела по даче взятки для поступления на службу по контракту", — отметил он.
Шойгу рассказал, что это происходит из-за высокого "денежного содержания" и "потому, что после окончания достойной службы, достаточно серьезное социальное обеспечение", пишет "РБК".
В этом же фильме президент России Владимир Путин заявил, что Крым ни при каких обстоятельствах не вернется в состав Украины. А также он назвал причины катастрофы подводной лодки "Курск" в 2000 году.
Комментарии
Военных слишком много и платят им слишком много, гособоронзаказ чрезмерен. Не надо этой пошлости про "кто не кормит свою армию". Расходы в 5% ВВП и в четверть бюджета , что идёт на оборону - это недопустимо, сейчас не вторая мировая и не холодная война периода карибского кризиса. Для обороны страны, без внешних акций, более чем достаточно 2% от ВВП и половины от 2х-миллионной армии.
"Шойгу заявил, что россияне дают взятки, чтобы служить по контракту"
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наш дурдом голосует за путина. Он же обещал 25 миллионов рабочих мнст для россиян? Обещал. Просто не успел всё ооганизовать, на террористов отвлекался. Надо дать парню ещё шанс всё исправить
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Конечно дают. Ибо работы нет от слова совсем, а в армии платят.
Народу работать негде, тарифы и цены растут, только в армии, ментовке можно деньги получить. Депутатом же не берут почему-то.
Чтобы пройти комиссию , они не стесняясь озвучивают суммы если не согласен , свободен!
12.03.2018 13:32
- гость -
Если не ошибаюсь, у нас в бюджете 60 млрд на оборону, а у США - 600 млрд. И от ВВП у нас меньше 5 %, а у США больше 5 %. При этом кажется по данным МВФ среднедушевой доход в США в 3 раза больше, чем в России, а затраты на оборону в 10 раз больше. Если в самой большой по территории стране мира сделать затраты на оборону в 20 раз меньше, чем в США, эта территория скоро перестанет быть самой большой в мире
Что взятки дают, это плохо, а то что в армию хотят, это не плохо
Негде работать, вот и хотят попасть хоть в армию на контракт.
Т.Е. Шойгу пояснил, что не смотря на наличие в России 25 млн вакантных высокооплачиваемых рабочих мест недавно созданных по указанию гаранта молодые люди стремятся попасть на работу в его департамент?
Сам себе "авторитету" поддал. Мол престижно в Армии России служить.
12.03.2018 14:21
- гость -
Во-первых, какая-то подозрительная новость про 25 млн высокооплачиваемых? Во-вторых, наверняка есть еще 25 млн, которые тоже хотят на высокооплачиваемые, но они уже заняты
12.03.2018 14:31
acdc
а что не так? мой знакомый, сына в Сибирский только по знакомству смог воткнуть. сын отслуживший
А кто обещал "25 млн вакантных высокооплачиваемых рабочих мест"? Они заняты, только в оборонке, нацкомпаниях, крупных предприятиях и т.д. десятки миллионов современных рабочих мест. Давно уже молотком с зубилом не машут, а вы как сидели за "квакуляторами" так и сидите - юристы, економисты, парикмахеры, и прочие дизайнеры. Вон в сельском хозяйстве давно трактора и комбайны с ДПСы, а вы все в своем мирке на диване мечтаете - вдруг с неба что упадет, идите учитесь на нормальные профессии и идите работайте. Хороший сварщик на хорошем аппарате от 100 тыс. зарабатывает.
12.03.2018 15:07
- гость -
Сказочник
12.03.2018 15:07
- гость -
Кстати, да!
Высокооплачиваемые рабочие места предполагают высокую квалификацию рабочего и профессионализм!
Сначала станьте такими а потом требуйте.
Неспорю что сварщик столько зарабатывает, только через 5 лет чрезмерной работы что бы получить эти 100 т.р. он становиться как слепой крот.