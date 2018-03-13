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Про собачью работу и очень-очень большое терпение: интервью с кинологом

, ИА "Амител"
Как люди выбирают себе собаку, так и собака выбирает себе человека

Они умеют дарить радость, умеют защищать и не умеют предавать. Из всех прирученных животных именно собака, кажется, осознанно несет службу вместе с человеком, защищая и охраняя его от множества опасностей. Именно собака стала лучшим помощником при поиске преступников и раскрытии преступлений. Как воспитывают служебных собак в полиции Алтайского края, какие породы выбирают из всех прочих кинологи и куда уходят четвероногие полицейские, достигшие "пенсионного возраста", Amic.ru рассказал инспектор-кинолог, старший лейтенант полиции Центра кинологической службы Александр Лисин.

Корр: Сколько в кинологической службе Алтайского края собак?

А.Л.: Точное число я вам не назову. Около 300 собак разных профилей, применений. То есть розыскной профиль, когда собаки занимаются поиском человека по следам, либо по давности исчезновения человека, поиск трупов, взрывчатых веществ, наркотиков..

Корр.: А насколько часто привлекают собак к работе, скажем за день?

А.Л.: За сутки иногда происходит от 10 выездов собак до 20-ти и более. Это и грабежи, и кражи, разбои, изнасилование. Ни одно мероприятие в городе не проводится без осмотра территории собаками.

Фото: Андрей Луковский/Amic.ru

Корр.: Известно, что каждая порода собак обладает определенными чертами. И каждая порода может к чему-то больше иметь склонность. В полиции Алтайского края какие породы собак предпочитают и почему?

А.Л.: В основном это немецкая овчарка. У нее устойчивая психика, хороший костяк. Она вынослива, обладает хорошим чутьем и может задержать преступника. В ней сбалансированы все качества, которые необходимы нам для работы. И она хорошо поддается дрессировке, у нее хорошее послушание. В последнее время набирает популярность порода бельгийская овчарка. Они драйвовые, у них высокий уровень обучаемости, но все же не такая устойчивая психика, как у немцев. Есть у нас и лабрадоры, спаниели, раньше были эрдельтерьеры.

Корр.: Как собаки попадают на службу в силовые структуры?

А.Л.: У нас есть питомник и группа по разведению собак. Также мы закупаем щенков у населения. Проводим тесты, определяем, насколько годна собака для нашей службы.

Корр.: Расскажите подробнее, что это за тесты?

А.Л.: Всего 12 тестов. Самый простой, это собаке подается сильный звуковой раздражитель, например, выстрел. И смотрим, как она себя поведет. Служебная собака не должна бояться выстрела, отвлекаться на него. Когда, например, звучит автоматная очередь, она должна продолжать идти на преступника. Есть тест на защитную реакцию. Например, кинолог либо сам хозяин привязывает собаку к столбику и ведет себя по отношению к ней несколько агрессивно. И смотрим, как собака защищает сама себя без помощи человека. Заводим собаку в темную комнату и тоже смотрим на реакцию – она не должна бояться помещения. То есть тесты показывают характер собаки, какая у нее хватка.

Фото: Андрей Луковский/Amic.ru

Корр.: А если в процессе тестов выясняется, что характер не подходит, что тогда происходит со щенком?

А.Л.: У нас в питомнике такого и не бывает, что щенок не подходит. Мы же очень ответственно относимся к выбору родителей. То есть качества родителей генетически передаются потомству. А если мы смотрим щенка у гражданского лица, то тогда щенок возвращается к хозяину.

Корр.: Сколько времени нужно, чтобы подготовить собаку к службе. И как это происходит?

А.Л.: Ну вот, смотрите. Щенка можно начинать готовить уже с двух-трех месяцев. Кинолог его социализирует, гуляет с ним, приучает к людям, помещениям. Щенок, как ребенок, в детстве впитывает все, как губка и в этот момент кинолог может вложить в него максимум и максимум же получить от него. Непосредственно к тренировкам мы приступаем где-то в полгода, год. Продолжительность их – полтора года, год. Где-то в два года собака уже аттестована и готова к службе по любому профилю: целевому, взрывчатому, розыскному.

Корр.: У каждой собаки свой кинолог? Или они меняются и собака приучена слушать любого?

А.Л.: Чаще всего пара кинолог-пес постоянна. Но иногда случается, что кинолог, например, уходит на пенсию, а собака еще служит. Тогда за ней закрепляют другого кинолога.

Корр.: И как реагируют в этом случае собаки? Не тоскуют?

А.Л.: По-разному, так же, как люди. И знаете, как люди выбирают себе собаку, так и собака выбирает себе человека. Если собака не увидит в человеке лидера, она не будет с ним работать в тандеме. Тогда ей подбирают другого кинолога. Но есть собаки более спокойные, дружелюбные. С ними легче найти общий язык. В общем, все как у людей: сменился начальник, кто-то может с новым ужиться, а кто-то нет.

Фото: Андрей Луковский/Amic.ru

Корр.: Сколько лет собака служит? И что происходит с ней, когда она не годна для службы, уходит на пенсию?

А.Л.: В среднем собака служит в полиции около восьми лет. Дальше она списывается – уж теряется чутье. И когда собаке исполняется шесть лет, кинолог уже подбирает себе другого щенка, чтобы к моменту списания собаки, у него появился рабочий пес. А потом часто кинологи забирают себе своих собак или отдают родственникам. Собаки наши нарасхват: каждый с удовольствием возьмет пса, который умеет и дом охранять и детей веселить.

Корр.: Кинологическая служба Алтайского края на хорошем счету в России…

А.Л.: Да, наши кинологи часто выезжают на соревнования, и берут призовые места. Например, Сергей Пятчин, выигрывал Всероссийские соревнования кинологов или капитан, кинолог ЦКС Светлана Вакушева с лабрадором Дива тоже занимали первые места. Кстати, на счету Дивы уже десятки раскрытых преступлений.

Корр: Можете рассказать о самых знаменитых собаках Алтайского края?

А.Л.: У нас на самом деле много хороших собак. Ну а самый знаменитый, это, наверное, пес Хард. Он изображен на гербе нашей кинологической службы. Этот пес прошел две командировки в Чеченской республике, был ранен. Потом успешно вернулся домой. Раскрыл множество преступлений. Эту собаку у нас знают все кинологи.

Корр.: А где в Алтайском крае можно выучиться на кинолога?

А.Л.: У нас в Барнауле есть средне-специальный кинологический колледж. Там очень хорошие преподаватели. Уже после года обучения студенты берут собаку и проходят с ней и практику и обучение. А в конце обучения уже могут работать в кинологических подразделениях силовых структур. Это и УФСИН, и пограничные подразделения, и прочие.

Фото: Андрей Луковский/Amic.ru

Корр.: Какими качествами должен обладать кинолог?

А.Л.: В первую очередь очень-очень-очень большим терпением и дружелюбием. Терпение — это самое главное в нашей работе. Все получится, если тренировать собаку и не нервничать.

Корр.: Сейчас как раз идет год собаки и многим подарили щенков. Кто-то пытается их дрессировать. Можете дать несколько советов начинающим собаководам.

А.Л.: Нужно дружить с собакой и ни в коем случае не наказывать ее за неправильное действие. И обязательно хорошо поощрять за правильное. И тогда собака поймет, что – вот за это она получила лакомство, значит нужно делать именно так и будет делать это с охотой.

Корр.: То есть кнут не применять, только пряник?

А.Л.: Только пряник и только он. Никакого кнута!

Справка: служебные собаки в Алтайском крае ежегодно помогают раскрывать более тысячи преступлений.


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