Три поддельных купюры достоинством пять тысяч рублей были сбыты накануне неизвестными лицами в трех учреждениях Барнаула. Об этом сообщает УМВД по краевой столице.

В ведомстве уточняют, что работники нашли фальшивки после пересчета денег. Подделки номиналом 5000 рублей серии БХ 2742516, ВИ № 7749575, МБ/БМ 1063786.

Полиция напоминает, что при денежных расчетах нужно обращать внимание на лиц, производящих расчет, так как, в основном, к категории "сбытчиков" относятся люди в возрасте от 18 до 35 лет как мужчины, так и женщины.

Преступления совершают злоумышленники-одиночки, либо группы из двух или трех человек. В основном они дают крупные деньги, покупая дешевый товар, чтобы просто разменять купюру.