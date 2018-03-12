Новая рабочая неделя в культурном плане принесет барнаульцам немало сюрпризов, среди которых премьеры и довольно интересные концерты, а какие, подробнее читайте в нашем традиционном гиде.

Понедельник

Начать неделю стоит со спектакля "Омут любви" (18+). Это жестокий романс, созданный по мотивам повести Александра Куприна "Яма". Над инсценировкой работала современный молодой драматург Ярослава Пулинович, постановкой занималась режиссер Анна Бабанова, а за пластику отвечал известный артист Николай Реутов. Показ состоится в театре драмы в 19:00.

В постановке поднимается тема "социального дна", которая, по мнению режиссера Анны Бабановой, сейчас звучит так же злободневно и трагично как и 100 лет назад.

"Спектакль "Омут любви" – клубок из противоречий и контрастов, как пир во время чумы. Мы постарались отразить это в названии: омут – губительная бездна, любовь – то чувство, которое ведет к возрождению. С одной стороны – апокалипсис, с другой – жажда жизни", — рассказывает Анна Бабанова.

В спектакле заняты Надежда Бабкина, Елена Проклова, Анастасия Макеева, Вячеслав Манучаров, Даниил Спиваковский, Иван Замотаев, Александр Коган, Светлана Рассказова, Елена Ионина, Дмитрий Шакин, Александр Варнаев, Александр Пронин, Дарья Рубачева, Анастасия Ефремова, Алена Анкудинова, Валентина Безух, Наталья Морозова, Наталья Волгина, Дмитрий Морозов, Петр Ключников, Сергей Сысуев, Александр Мендеев и Анна Ишутина.

Вторник

В 18:30 в филармонии можно будет послушать великие сонаты Бетховена (6+), которые исполнит лауреат международных конкурсов, пианист Владимир Беломестных. Зрителей ждут четыре произведения: сонаты № 14 "Лунная" и 23 "Аппассионата", сонаты № 8 и 22, которые считают вершинами фортепианного творчества великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

В музкомедии пройдет показ веселой и непредсказуемой истории "Одолжите тенора!" (16+). Начало в 18:30.

Среда

Филармония продолжает радовать барнаульцев хорошими концертами: в среду в 18:30 здесь пройдет "Вечер старинной музыки" (6+). Участие в концерте примут лауреат международных конкурсов, московский исполнитель на гобое Алексей Балашов, симфонический оркестр, Барнаульский академический хор, Мужской вокальный ансамбль и вокалистка Наталья Нестерова.

В программе прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и других известных композиторов.

В театре драмы в 18:30 зрителей ждут на спектакле "Зойкина квартира" (18+), созданном режиссером Алексеем Логачевым на основе сатирической пьесы Михаила Булгакова.

Четверг

В Молодежном театре Алтая состоится показ спектакля "Карьера и фортуна" (16+). Это интенсив по поиску себя в этом мире, созданный по роману Ивана Гончарова "Обыкновенная история".

Театр не случайно обращается к одному из лучших русских "романов воспитания", впервые выпущенному в свет отдельным изданием 170 лет назад, в 1848 году. Постановщики хотят привлечь особое внимание молодой зрительской аудитории к извечным вопросам взросления: столкновения романтических юношеских идеалов с жесткой, порой беспощадной реальностью.

В театре драмы пройдет концерт группы "Кватро" (12+). Как говорят организаторы, вокальные возможности позволяют им исполнять произведения различной направленности – от классики в современной обработке до джаза и соула. Начало мероприятия в 19:00.

Пятница

В конце рабочей недели в 18:30 состоится долгожданный премьерный показ спектакля " Евгений Онегин" (14+), по произведению Александра Пушкина. Над постановкой работает режиссер Елена Чвёрткина, а презентует она свою работу на суд барнаульского зрителя в театре кукол "Сказка", который сейчас расположился в кинотеатре "Родина".

Напомним, что этот спектакль рассчитан на подростков и взрослую публику, так что артисты театра кукол попробуют себя в новом амплуа.