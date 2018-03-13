Почему выгодно приобрести двухкомнатную квартиру в ЖК "Матрешки"

Двухкомнатные квартиры — один из самых востребованных вариантов на рынке недвижимости. Потому что они являются "золотой серединой" — стоят дешевле трехкомнатных, но предоставляют больше свободного пространства, чем однокомнатные. Это оптимальный вариант для молодой семьи с одним — двумя детьми. Найдется комната и для взрослых, и для малышей. В ней одинаково удобно жить и одному, и небольшой семьей.

Инвестиционная Строительная компания "ВИРА-Строй" предлагает приобрести полноценные 2- комнатные квартиры в Жилом комплексе "Матрешки" с готовым ремонтом.

Преимущества покупки квартиры в ЖК "Матрешки"

Покупая 2 — комнатные квартиры в ЖК "Матрешки", вам становятся доступны следующие преимущества:

кирпичные дома

доступная стоимость

авторское проектирование дворовой территории

достаточное количество парковочных мест

богатый выбор квартир с различными планировками и площадью;

различный вариантов взаиморасчетов

квалифицированная помощь специалистов VS-Недвижимость, есть возможность экскурсий на объектах ООО ИСК "ВИРА-Строй"

Всё продумано

Новый жилищный комплекс расположился в периметре улиц: Балтийская, Сиреневая, Ускова и Северный Власихинский проезд. ЖК "Матрешки" будет состоять из восьми высоток, уютная придомовая территория, прогулочные зоны и детские комплексы, площадки для отдыха и спорта. Привлекательная и практичная локализация обеспечивает спокойное место, и в то же время комфортно близкое к деловому массиву города. Квартиры сдаются без отделки и "под ключ".

"Наше жилье — идеальный вариант для покупателей, которые ценят свое время, — рассказывает директор инвестиционного отдела VS-Недвижимость, официального представителя ООО ИСК "ВИРА-строй" в г. Барнауле, Белов Сергей Михайлович — Сразу после получения ключей вы въезжаете в готовую квартиру, избегая неудобств, связанных с ремонтом. Как говорится: поставь мебель и живи."

Особенности планировки 2 комнатных квартир в ЖК "Матрешки":

отделка "под ключ"

разнообразие планировок по площади — от 56, 74 до 64,31 кв. м.

просторные кухни, высокие потолки

зона под гардеробную

вместительные санузлы

витражное остекление лоджий

большие двухстворчатые окна

Отделка под ключ включает в себя: матовые натяжные потолки, стены оклеены виниловыми обоями под покраску, на полу — линолеум с расцветкой "под ламинат", входные двери, межкомнатные двери с элементами декора, в ванной комнате уложена плитка (от потолка до пола, пол в том числе – кафель), установлена сантехника: ванная, раковина, унитаз, смесители, установлены счетчики на воду, на тепло и домофон.

Выгодно

Покупка квартиры в строящемся доме позволит купить по низкой цене, так как после сдачи дома стоимость существенно возрастет. Совершить покупку можно по программе долевого строительства, в том числе на средства материнского капитала или посредством ипотечного кредитования. Компания сотрудничает со всеми ведущими банками, поэтому оформить ипотеку на выгодных условиях сможет каждый.

Так как квартиры предлагаются непосредственно от застройщика, вы сможете не переплачивать посреднику и приобрести себе новое жилье на действительно выгодных условиях. Есть возможность воспользоваться акционными предложениями и скидками на покупку квартиры.

Скидки и специальные предложения

С 1 по 31 марта возможно приобрести два варианта квартир со скидками:

1. полноценная 2-комнатная квартира с ремонтом – 2 214 450 руб. (скидка 59 850 руб)

2. 2-комнатная квартира студия с ремонтом — 1 887 460 руб (скидка 49 670 руб)

3. Для сотрудников банков партнёров скидка 1000 руб/м.кв.( только при прямом обращении в офис VS-Недвижимость)

4. Скидка для держателей зарплатных карт ПАО Сбербанк 500 руб/м.кв.

5. Скидка для пенсионеров 10 000 руб.

Дополнительные акции и скидки не суммируются

Предложение ограничено

Все подробности по специальным предложениям и скидкам можно узнать у официального представителя ООО ИСК "ВИРА-Строй" г.Барнаул – офис VS-Недвижимость, по тел: (3852) 22-35-10

Застройщик также предоставляет уникальную возможность посмотреть квартиры в сданном доме, по адресу Балтийская, 95. Покупатель сможет посмотреть где находится жилой комплекс "Матрешки", увидеть этапы строительства, дворовую территорию, подъезды изнутри Балтийской,95.

Специалист покажет готовые квартиры с отделкой под ключ, а также сориентирует по планировкам, точной стоимости квартиры.

ООО ИСК "ВИРА-Строй"

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75 Б, 2 этаж

офис VS-Недвижимость (единственный официальный представитель ООО ИСК "ВИРА-Строй" в г. Барнауле) пр. Красноармейский, 75 Б, 3 этаж

тел. (3852) 22-35-10

пн – пт: 09.00-18.00

сб-вс: выходной

Дополнительный офис продаж, офис VS-Недвижимость, по адресу: ул. Балтийская, 95

тел. (3852) 22-35-10;

тел: 8-905-927-31-13 – запись на экскурсии

пн, вт, чт, пт: 09.00 — 20.00

ср: 10 – 18.00

сб: 10.00 — 14.00

воскресенье — выходной

Проектная декларация на сайте: http://matreshki-barnayl.ru