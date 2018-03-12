Фото: "Красная звезда"
Министерство обороны России в ближайшее время начнет утилизацию межконтинентальных баллистических ракет Р-36М "Воевода" (SS-18 Satan по классификации НАТО), им на смену придут комплексы "Сармат", сообщает газета "Красная звезда".
"У нас она прозвана "Воевода", а на Западе ее называют "Сатана". Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", — приводит издание слова замглавы Минобороны Юрия Борисова.
По его словам, "Сармат" имеет улучшенные характеристики и стартовый вес свыше 200 тонн, повышенные энергетические возможности, которые позволяют практически применять эту ракету с любых направлений.
1 марта во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию были показаны запуски новых ракет "Сармат", которые не имеют аналогов в мире.
Комментарии
так вроде Сатаной (конверсия!) иногда спутники выводили на орбиту. причем без сбоев, в отличие от протона
это как так взять и просто утилизировать данную ракету? это курица, которая несет золотые яйца
И Сармат не настроили, и Сатану уничтожат.
Хотя что делать? Треть российского ядерного потенциала, размещенного на двух типах ракет: 30 РС-18 "Стилет" производства до 1985 года и 46 Р-36М2 "Воевода" производства до 1992 года, к 2019 году будет выведена из боевого состава просто по причине физической невозможности продления срока их эксплуатации.
14:16
Утилизировать не значит уничтожить! Замена будет постепенной, в плане до 2025 года 40 Сармат. Из рамка СНВ-3 выходить не планируют, да и вводится будут не только Сарматы.
12.03.2018 14:57
- гость -
А что значит утилизировать? Отправить на склады длительного хранения? Или распилить, а оружейный уран направить на производство топливных элементов для "братских" АЭС?
Ну вот, наконец стухли окончательно.
12.03.2018 15:23
С какой целью интересуетесь?
Испытания "Сармата" - это все еще "бросковые" испытания, то есть, отработка самого факта выхода ракеты из шахты. Даже по советским стандартам между окончанием бросковых испытаний и началом постановки ракет на вооружение проходило от 4 до 6 лет.
Самое интересное, что ни у кого даже вопроса не возникло: а что это за раскраска такая у "Сармата", хотя ответ как раз известен: так испытания это, в самой своей начальной стадии. Потому и красят так, чтобы понять - на сколько метров вышла ракета из шахты в случае если что не так пойдет. До учебных боевых пусков еще ой как далеко. То есть нам демонстрируют самый что ни на есть прототип, но заливают про "вот-вот" в войска.