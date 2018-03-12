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Министерство обороны России в ближайшее время начнет утилизацию межконтинентальных баллистических ракет Р-36М "Воевода" (SS-18 Satan по классификации НАТО), им на смену придут комплексы "Сармат", сообщает газета "Красная звезда".

"У нас она прозвана "Воевода", а на Западе ее называют "Сатана". Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", — приводит издание слова замглавы Минобороны Юрия Борисова.

По его словам, "Сармат" имеет улучшенные характеристики и стартовый вес свыше 200 тонн, повышенные энергетические возможности, которые позволяют практически применять эту ракету с любых направлений.

1 марта во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию были показаны запуски новых ракет "Сармат", которые не имеют аналогов в мире.

