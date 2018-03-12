Экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко подготовил законопроект, согласно которому жители Крыма и Донбасса должны просить прощение у Киева.Об этом пишет РИА "Новости".

Документ называется "О прощении". Сенченко предлагает жителям Крыма и Донбасса признать свою вину, раскаяться и извиниться за совершенные "преступления".

Таким образом, бывший депутат хочет ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти и участвовать в выборах. Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.

Такие правила, по замыслу Сенченко, будут действовать только для жителей Крыма и Донбасса, так как эти люди "оказались на территориях, контролируемых агрессором, без защиты государства и под массированным воздействием враждебной пропаганды".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.