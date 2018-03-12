Следователи опросили всех участников конфликта, который произошел 9 марта в Барнауле между 15-летними подростками. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Как сообщало ранее ИА "Амител" , группа школьников в состоянии алкогольного опьянения серьезно избила сверстницу. Подростки снимали происходящее и транслировали в соцсети. В ролике видно, как девушки пинают лежащую на асфальте сверстницу по голове, бьют ее головой об асфальт, а также наносят удары руками по голове и верхней части туловища.

В СУСКе отметили, что в результате происшествия несовершеннолетняя получила ушибы, однако, ее здоровью сейчас ничего не угрожает. В свою очередь, следователи уже осмотрели место происшествия. Опросили участников и свидетелей произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда, причинённого здоровью девочки.

"Для проведения дальнейших проверочных мероприятий материал проверки передан в четвёртый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, участвовавших в причинении несовершеннолетней телесных повреждений, с установлением причин и условий, способствовавших этому",- сказано в сообщении СУСКа.