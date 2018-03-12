Следователи опросили всех участников конфликта, который произошел 9 марта в Барнауле между 15-летними подростками. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
Как сообщало ранее ИА "Амител" , группа школьников в состоянии алкогольного опьянения серьезно избила сверстницу. Подростки снимали происходящее и транслировали в соцсети. В ролике видно, как девушки пинают лежащую на асфальте сверстницу по голове, бьют ее головой об асфальт, а также наносят удары руками по голове и верхней части туловища.
В СУСКе отметили, что в результате происшествия несовершеннолетняя получила ушибы, однако, ее здоровью сейчас ничего не угрожает. В свою очередь, следователи уже осмотрели место происшествия. Опросили участников и свидетелей произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда, причинённого здоровью девочки.
"Для проведения дальнейших проверочных мероприятий материал проверки передан в четвёртый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, участвовавших в причинении несовершеннолетней телесных повреждений, с установлением причин и условий, способствовавших этому",- сказано в сообщении СУСКа.
Комментарии
Опросили? Какой ужас, какое страшное наказание. Теперь после опроса они ж спать не смогут, со смеху.
Подростки пьяные. Участвуют в групповом избиении.
Да наказывайте их уже по всей строгости! Пусть сидят.
Толку из таких уже всё равно не будет. Пусть хоть изолированы от нормальных людей будут.
Малолетние убийцы должны получить наказание на всю жизнь чтобы было уроком .Девочка будет инвалидом на всю жизнь психологическая травма,
моральная и физическая .
Узнала бы, что мой ребенок кого-то избил - вырвала бы руки собственноручно!!!
Посадить малолетних тварей!!!!
Сами себя наказали , будущее испортили. Ни сколько не жалко, дать по заслугам на всю катушку!
Когда опрашивали, ни чем не обидели детишек? А то расстроятся и будут переживать ещё
А за пропаганду АУЕ у нас так и не ввели наказание? А то на страничке одной из этих "девушек" она полным ходом была до удаления самой этой страницы.
Раз бухают, значит и спрос как со взрослых.
Откуда воспитанницы?
Писали что школа 114, вроде
2.03.2018 13:44
- гость -
Узнала бы, что мой ребенок кого-то избил - вырвала бы руки собственноручно!!!
На мой взгляд, отец избитой девушки должен отреагировать, "чей то и избивший кого то" ребенок, должен быть наказан так, что бы ему хотелось бы удавиться или спрыгнуть с 9-го этажа....
12.03.2018 13:44
- гость - Вот врать не надо !!! Вырвала бы она руки... Так же бы сейчас бегала и искала возможность отмазать.
12.03.2018 17:08
- гость -
12.03.2018 13:44
- гость - Вот врать не надо !!! Вырвала бы она руки... Так же бы сейчас бегала и искала возможность отмазать.
Или бы визжала.."они же дети, мухи не обидит, котят и щенков бездомных домой с улицы таскал"........