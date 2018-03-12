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Синоптики пообещали потепление в Алтайском крае к концу недели. До этого же регион будет находиться во власти арктического антициклона. Как рассказали Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в регионе с 12 по 18 марта будет малооблачно, без осадков. Из-за перепадов температур возможны изморозь, туман и гололед.

С понедельника 12 марта ночью столбик термометра покажет -17...-27 градусов. Днем будет -8...-13. В предгорных районах будет до -3. Затем с середины недели придет небольшое потепление. Днем температура воздуха составит 0..-5, в предгорьях +2...+7 градусов.

Синоптики предупреждают жителей региона, что из-за потепления ожидается сход сосулек.

Отметим, что со следующей недели после выборов президента России 18 марта синоптики прогнозируют потепление.