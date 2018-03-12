Многодетная семья Назаровых из Барнаула поблагодарила заместителя главного врача краевого перинатального центра "ДАР" по акушерско-гинекологической помощи Оксану Чекрий. Дело в том, что специалисты этого медицинского учреждения помогли Любови Назаровой, страдающей болезнью Виллебранда, родить здорового ребенка. Об этом сообщают в Минздраве Алтайского края.

"Это заболевание крови опасно тем, что характеризуется возникновением эпизодических спонтанных кровотечений. Встречается довольно редко, где-то один раз на 10 — 20 тысяч родов", — рассказала Оксана Чекрий.

Жительница Барнаула получала консультации от врачей-гематологов из краевой консультативной поликлиники. В перинатальном центре "ДАР" Любовь Назарова находилась под пристальным наблюдением врачей отделения патологии беременности. Именно они определили тактику ведения беременности и родоразрешения — оптимальные для пациентки и ее будущего ребенка, а также объем медицинской помощи после родоразрешения. Благодаря их профессионализму на свет появилась здоровая девочка.

Малышку назвали Ниной. Она четвертая дочка и седьмой ребенок в семье. Отец сесмейства работает священослужителем в храме Иверской иконы Божией Матери, Любовь Назарова преподает в воскресной школе церковнославянский язык.