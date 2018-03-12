Многодетная семья Назаровых из Барнаула поблагодарила заместителя главного врача краевого перинатального центра "ДАР" по акушерско-гинекологической помощи Оксану Чекрий. Дело в том, что специалисты этого медицинского учреждения помогли Любови Назаровой, страдающей болезнью Виллебранда, родить здорового ребенка. Об этом сообщают в Минздраве Алтайского края.
"Это заболевание крови опасно тем, что характеризуется возникновением эпизодических спонтанных кровотечений. Встречается довольно редко, где-то один раз на 10 — 20 тысяч родов", — рассказала Оксана Чекрий.
Жительница Барнаула получала консультации от врачей-гематологов из краевой консультативной поликлиники. В перинатальном центре "ДАР" Любовь Назарова находилась под пристальным наблюдением врачей отделения патологии беременности. Именно они определили тактику ведения беременности и родоразрешения — оптимальные для пациентки и ее будущего ребенка, а также объем медицинской помощи после родоразрешения. Благодаря их профессионализму на свет появилась здоровая девочка.
Малышку назвали Ниной. Она четвертая дочка и седьмой ребенок в семье. Отец сесмейства работает священослужителем в храме Иверской иконы Божией Матери, Любовь Назарова преподает в воскресной школе церковнославянский язык.
Комментарии
А предыдущих шестерых как рожала? Дома?
Всем здоровья. И папе.
Господи. Зачем она рожает больных детей? 6 штук уже нарожала. Капец.
Вообще не о чём статья. Что такого великого совершили ??? " Дарцы " ??? Вы там для того и поставлены......А болезнь Виллебранда, не такая уже и редкость. А у мамаши ума нет, сколько судьбу то испытывать......И не может у больной мамки быть здоровый ребенок.
а мамочка-то разрешила сообщать всем о ее болезне?
Ну о чём-то надо писать, зря чтоли построили