Барнаульцы в соцсетях с начала марта снова активно обсуждают новую рекламу от фитнес-клуба "Магис-Спорт". Ранее к заведению уже возникал ряд вопросов как у простых горожан, так и у антимонопольщиков. На этот раз повод для дискуссий дал слоган: "Жрать или жать".
"Жрать или жать? Вот в чем вопрос... На наш взгляд, ответ более чем очевиден! Конечно, одно не мешает другому, но если вы настроены на получение качественного результата, придется выбирать", — сказано на сайте фитнес-клуба, который таким образом анонсировал новую весеннюю акцию.
Между тем часть барнаульцев, дискутирующих на эту тему в соцсетях, отнеслась к подобному риторическому вопросу не слишком позитивно, вспомнив, как в прошлом году "Магис-Спорт" уже эпатировал всех слоганом: "Было — сало" и соответствующим визуальным рядом.
Впрочем, наказывать за это фитнес-клуб тогда не стали.
Комментарии
Брагин наивно думает,что этим он обратит внимание на свои забегаловки???? ...)))
Кто-нибудь щёлкнет по носу лгунишкам, внушающим ложную мысль о возможности похудеть в спортзале?
Цель всех спортивных клубов- зарабатывание денег, а не эффективное похудение клиентов! Можно "жрать", не заниматься "спортом" и оставаться худым.
А вот что такое "жрать"? для меня это слово означает "есть неаккуратно", но не значит "много"
Митенька ржевский
А где же ещё можно похудеть и привести своё тело в порядок, как не в спортзале???
Нисколько не симпатизирую спортивному клубу Магис, но с Вами совсем не согласен!
Роль диеты и физкультуры в похудении примерно 50/50. Также неправильно думать, что можно посидеть на диете, походить в спортзал, сбросить килограммы, а потом всё это прекратить... Нет! Ограничение питания и умеренные физические нагрузки (не менее 3-х тренировок в неделю) должны сопровождать человека всю жизнь.
Конторка сразу предлагает стиль общения с клиентом на уровне дворовой шпаны.
12.03.2018 15:50
Минус 37
Роль диеты и физкультуры в похудении примерно 50/50. Также неправильно думать, что можно посидеть на диете, походить в спортзал, сбросить килограммы, а потом всё это прекратить... Нет! Ограничение питания и умеренные физические нагрузки (не менее 3-х тренировок в неделю) должны сопровождать человека всю жизнь.
Пожалуй плюсану, единственные здравые слова здесь.....
12.03.2018 15:17
Митенька ржевский
Ну конечно спортивный зал - это фикция об этом все знают! Фил Хит, Ронни Коулмен, Кай Грин, Джей Катлер сидя дома на диване и на чае с сахаром набирали форму...