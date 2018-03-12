Барнаульцы в соцсетях с начала марта снова активно обсуждают новую рекламу от фитнес-клуба "Магис-Спорт". Ранее к заведению уже возникал ряд вопросов как у простых горожан, так и у антимонопольщиков. На этот раз повод для дискуссий дал слоган: "Жрать или жать".

"Жрать или жать? Вот в чем вопрос... На наш взгляд, ответ более чем очевиден! Конечно, одно не мешает другому, но если вы настроены на получение качественного результата, придется выбирать", — сказано на сайте фитнес-клуба, который таким образом анонсировал новую весеннюю акцию.

Между тем часть барнаульцев, дискутирующих на эту тему в соцсетях, отнеслась к подобному риторическому вопросу не слишком позитивно, вспомнив, как в прошлом году "Магис-Спорт" уже эпатировал всех слоганом: "Было — сало" и соответствующим визуальным рядом.

Впрочем, наказывать за это фитнес-клуб тогда не стали.