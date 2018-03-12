Третья волна антивыборных листовок прошла по Алтайскому краю

Очередная, уже третья, волна распространения листовок с призывом бойкотировать выборы президента РФ произошла в Алтайском крае. Распространение было точечным, не масштабным и снова в Заринске. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 12 марта, сообщила председатель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова.

"Можно сказать, что это уже третья волна распространения подобных листовок в регионе. Но распространение точечное, не масштабное", — сообщила глава избиркома.

Она добавила, что подобный материалы в разное время распространялись и в других регионах. В Алтайском крае они встречались в январе и феврале.

В начале марта эксперты рабочей группы комиссии рассмотрели печатные материалы "Забастовка избирателей" и "Выборам – нет! Отмене итогов приватизации – да!". Такие листовки формата А4 распространялись в Приобском районе Бийска (про забастовку) и в Заринске (нет выборам).

В первой листовке были призывы неучастия в выборах и негативная информация о незаконности избрания одного из зарегистрированных кандидатов.

"Листовка была признана предвыборным печатным агитационным материалом, имеющим целью побудить избирателей к голосованию против одного из кандидатов на должность Президента РФ. Она не была оплачена из избирательного фонда, как положено", — уточнила Ирина Акимова.

Избирком направил в полицию требование о пресечении распространения листовок и установления личности распространителя. Глава избиркома уточнила, что изготовителям и распространителям листовок грозит штраф (на гражданина — от 1000 до 1500 рублей, должностное лицо — от 2000 до 3000 рублей, на юрлицо — от 50000 до 100000 рублей, статья 5.12 КоАП).

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А вот вторая листовка предвыборной агитации не содержала, но признана дискредитирующей выборы. И тоже подпадает по статью КоАП. Так, за вмешательство в осуществление избирательной комиссией полномочий, грозит административный штраф от 2000 до 50000 рублей (ст. 5.69).