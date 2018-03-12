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Крупный пожар, произошедший на шинном складе, локализовали в Новосибирске. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Об этом сообщает РИА "Новости".

Пожар произошел рано утром в понедельник, 12 марта. В настоящий момент удалось, ликвидировать открытое горение. Сейчас усилия огнеборцев направлены на разборку и проливку конструкций.

В главке МЧС России по Новосибирской области развернут оперативный штаб. На месте происшествия продолжают работать 90 человек и 25 единиц техники, в том числе, пожарный поезд. При полной ликвидации огня причина возгорания будет установлена дознавателями МЧС России, которые также находятся на месте. По предварительным данным, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.

Движение на месте произошедшего ограничено. Это сделано для беспрепятственного проезда и доступа пожарной техники к гидрантам.