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Солнечная и ветреная погода ждет жителей Алтайского края 13 марта

, ИА "Амител"
Дневные температуры в регионе в этот день будут балансировать в диапазоне от -13 до -3 градусов

Фото: echo-web.fr

Солнечная и ветреная погода ожидает жителей Алтайского края во вторник, 13 марта – днем местами по региону будет достаточно морозно.

Согласно данным алтайского ЦГМС, на дорогах будет гололедица.  Дневные температуры в крае составят -8…-13 градусов, в предгорных районах -3…-8 градусов.

Ветер будет северо-восточный, 1-6 метров в секунду с усилением до 11 метров.

В Барнауле будет также без осадков, в утренние часы возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем -8…-10 градусов. Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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