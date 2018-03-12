Священник Самуил Агоян, который представляет армянскую патриархию, рассказал, как сходит благодатный огонь в Храме Гроба Господня. Об этом пишет РИА "Новости".
Священник Агоян во время съемок репортажа в Храме Гроба Господня рассказал, что он три раза видел, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического, по его мнению, в этом нет.
"Бог творит чудеса, но не на потеху людям", — отметил он.
Эти слова вызвали бурю эмоций представителя коптской церкви. Он заявил, что представитель армянской патриархии лжет. Также он потребовал остановить съемку.
Агоян возразил, что копты при зажигании огня не присутствуют, но оппонент продолжил обвинять армянского коллегу во лжи.
Благодатный огонь, или Святой Свет – это огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно накануне православной Пасхи в храм Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос Святого Света символизирует выход из Гроба Света Истинного, то есть воскресшего Иисуса Христа. Многие верующие считают, что Благодатный огонь появляется сверхъестественным образом. Как говорят сами монахи, огонь "сходит" в храме в канун Пасхи.
Комментарии
А есть те кто верил в то что он нарушают все законы физики появлялся сам собой?
Гиперзвуковые ракеты, электромобили, попы с айфонами и благодатный огонь...
WTF ???
Америку он нам не открыл.
За иконой в куликвии лампада горит.
Ну хоть один верующий сказал правду. Да и другого быть не должно.
огонь - это следствие химической реакции окисления горючего вещества.
кто-то считает это чЮдом, наверное уроки в школе пропускал.
А почему тогда он не обжигает