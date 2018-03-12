21 марта Барнаульский духовой оркестр представит зрителям новую концертную программу "Весеннее вдохновение", которая пройдет в рамках фестиваля народного творчества и мастеров искусств "Барнаульская весна 2018". Для зрителей прозвучат любимые арии из оперетт, романсы, популярная классическая музыка и песни в исполнении солистки духового оркестра Натальи Нестеровой и солистов Алтайского государственного театра музыкальной комедии: Юлии Башкатовой, Михаила Лямина и Насими Нариманова. Впервые в программе примет участие танцевальный дуэт Ольги Ждановой и Игоря Мусухранова.

Ведущим программы станет Арсен Митичашвили, а дирижерами Александр Онищенко и Сергей Белоусов. Концерт начнется в 18:00 в концертном зале ДК "Сибэнергомаш" (Ленина, 147).